Английский для путешествий: что нужно знать перед поездкой

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 23260 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 48515 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 55508 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 158732 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 87000 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 95728 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 277513 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 79269 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 129431 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169162 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 125358 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 202436 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 105966 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 60337 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 40464 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 158770 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 202861 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 277541 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 300802 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 350812 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 12785 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 40771 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 60644 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 106258 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 65822 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

Английский для путешествий: что нужно знать перед поездкой

Киев • УНН

 • 793606 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Каждый, кто выезжает за границу, по той или иной причине сталкивается с коммуникацией с иностранцами. Поэтому важно знать английский язык для путешествий хотя бы на базовом уровне. Тема универсальная и обширная, поэтому встречается на разных уровнях изучения языка. Как правило, классические и интенсивные курсы предлагают тематические слова и выражения уже на первых порах обучения. Уверены, что со многими из них вы уже были знакомы еще до начала изучения иностранного.

Английский для путешествий: что нужно знать перед поездкой

Во время поездок вы будете попадать в различные запланированные и незапланированные ситуации, поэтому важно владеть универсальным набором фраз и уметь ориентироваться в новом месте. Для этого тема английского для путешествий разделена на подтемы, например, “в аэропорту”, “заселение в отель”, “городской транспорт” и т.д. Ниже рассмотрим, что необходимо повторить до поездки.

Как мы отметили выше, ситуации бывают разные, поэтому до выезда подумайте, что точно необходимо выучить или повторить с учетом типа и цели вашей поездки, различных организационных моментов. Базовые темы английского для путешествий, которые в большинстве случаев пригодится во время поездки:

  • подготовка к дороге (поиск и покупка билетов, бронирование жилья, трансфер, правила провоза багажа, выезд с детьми и животными и т.д);
  • прохождение таможни, пребывание на вокзале, в аэропорту и т.д;
  • заселение/выселение из жилья;
  • ориентирование по городу, транспорт;
  • покупки, рестораны/кафе;
  • аптека, больница и экстренные случаи.

Стоит отметить, что учить необходимо не только тематические английские фразы для туристов, но и устойчивые выражения и связанные правила грамматики.

Базовую грамматику, лексику и выражения, которые могут быть полезными во время поездок за границу (приветствия, покупки, заказ еды и напитков, ориентирование на местности и т.д) вы частично будете встречать на каждом уровне изучения языка. А вот быстро прокачать английский для путешествий помогают тематические мини-программы. Например, тут собраны курсы английского языка онлайн, которые помогут выучить или повторить необходимую базу для различных ситуаций во время поездок: от покупки билетов до поведения в экстренных ситуациях. Это подборка необходимой лексики и грамматики, примеры использования. Мини-курсы разбиты по уровням знаний языка.

Кроме того, важно не просто учить слова для путешествий на английском, но и применять их на практике. Даже до поездки можно закрепить новую информацию, ведь, тема включает много базовых слов и выражений, которые можно использовать в различных бытовых ситуациях, например, в диалогах о своей будущей поездке, рассказе о хобби и т.д. Также новые знания можно прокачать при поиске информации о местоназначении, планировании культурной программы, бронировании билетов и жилья и т.д.

Не забывайте про возможности, которые дает интернет. Не сложно найти видео, тексты и аудио с английскими фразами для туристов для практики: как обучающие, так и развлекательные. Посмотрите видео с лайфхаками или интересными местами в городе, который вы планируете посетить, поищите отзывы других туристов и т.д — и много чего интересного узнаете, и иностранный попрактикуете.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости БизнесаЛайфхак
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,534.50