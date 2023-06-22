Английский для путешествий: что нужно знать перед поездкой

Во время поездок вы будете попадать в различные запланированные и незапланированные ситуации, поэтому важно владеть универсальным набором фраз и уметь ориентироваться в новом месте. Для этого тема английского для путешествий разделена на подтемы, например, “в аэропорту”, “заселение в отель”, “городской транспорт” и т.д. Ниже рассмотрим, что необходимо повторить до поездки.

Как мы отметили выше, ситуации бывают разные, поэтому до выезда подумайте, что точно необходимо выучить или повторить с учетом типа и цели вашей поездки, различных организационных моментов. Базовые темы английского для путешествий, которые в большинстве случаев пригодится во время поездки:



подготовка к дороге (поиск и покупка билетов, бронирование жилья, трансфер, правила провоза багажа, выезд с детьми и животными и т.д);



прохождение таможни, пребывание на вокзале, в аэропорту и т.д;



заселение/выселение из жилья;



ориентирование по городу, транспорт;



покупки, рестораны/кафе;



аптека, больница и экстренные случаи.



Стоит отметить, что учить необходимо не только тематические английские фразы для туристов, но и устойчивые выражения и связанные правила грамматики.

Базовую грамматику, лексику и выражения, которые могут быть полезными во время поездок за границу (приветствия, покупки, заказ еды и напитков, ориентирование на местности и т.д) вы частично будете встречать на каждом уровне изучения языка. А вот быстро прокачать английский для путешествий помогают тематические мини-программы. Например, тут собраны курсы английского языка онлайн, которые помогут выучить или повторить необходимую базу для различных ситуаций во время поездок: от покупки билетов до поведения в экстренных ситуациях. Это подборка необходимой лексики и грамматики, примеры использования. Мини-курсы разбиты по уровням знаний языка.

Кроме того, важно не просто учить слова для путешествий на английском, но и применять их на практике. Даже до поездки можно закрепить новую информацию, ведь, тема включает много базовых слов и выражений, которые можно использовать в различных бытовых ситуациях, например, в диалогах о своей будущей поездке, рассказе о хобби и т.д. Также новые знания можно прокачать при поиске информации о местоназначении, планировании культурной программы, бронировании билетов и жилья и т.д.

Не забывайте про возможности, которые дает интернет. Не сложно найти видео, тексты и аудио с английскими фразами для туристов для практики: как обучающие, так и развлекательные. Посмотрите видео с лайфхаками или интересными местами в городе, который вы планируете посетить, поищите отзывы других туристов и т.д — и много чего интересного узнаете, и иностранный попрактикуете.