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Англія відкриє кордони для щеплених вакциною CoronaVac

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Із 22 листопада Англія визнаватиме усі вакцини проти коронавірусу, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, зокрема CoronaVac. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті британського уряду.

Англія відкриє кордони для щеплених вакциною CoronaVac

Деталі

Окрім вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield та Johnson & Johnson, в Англії тепер визнаватимуть препарат CoronaVac, Sinopharm і Covaxin.

Із 22 листопада о 4:00 Англія відкриє кордони для повністю щеплених вищезгаданими вакцинами туристів, які отримали COVID-сертифікат. Їм не потрібно відбувати карантин після прильоту.

Для невакцинованих туристів потрібно за три дні до поїздки до країни зробити тест на COVID-19, а також — на другий та восьмий день перебування в Англії.

Після прибуття такі туристи мають піти на 10-денний карантин.

Нагадаємо

В Англії з 24 жовтня повністю вакциновані люди та неповнолітні, які прибули з країн не з “червоного списку”, зможуть робити експрес-тест на виявлення коронавірусу замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів.

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