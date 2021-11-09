Англія відкриє кордони для щеплених вакциною CoronaVac
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Із 22 листопада Англія визнаватиме усі вакцини проти коронавірусу, які схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я, зокрема CoronaVac. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані на сайті британського уряду.
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Окрім вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield та Johnson & Johnson, в Англії тепер визнаватимуть препарат CoronaVac, Sinopharm і Covaxin.
Із 22 листопада о 4:00 Англія відкриє кордони для повністю щеплених вищезгаданими вакцинами туристів, які отримали COVID-сертифікат. Їм не потрібно відбувати карантин після прильоту.
Для невакцинованих туристів потрібно за три дні до поїздки до країни зробити тест на COVID-19, а також — на другий та восьмий день перебування в Англії.
Після прибуття такі туристи мають піти на 10-денний карантин.
Нагадаємо
В Англії з 24 жовтня повністю вакциновані люди та неповнолітні, які прибули з країн не з “червоного списку”, зможуть робити експрес-тест на виявлення коронавірусу замість дорогих лабораторних ПЛР-тестів.