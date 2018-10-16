Англія у результативному протистоянні завдала першої поразки Іспанії у Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Севільї відбулося центральне протистояння змагального дня в Лізі націй — Іспанія провела гру із Англією, передає кореспондент УНН.
На перших хвилинах іспанці створили кілька небезпечних нагод, натомість Англія зуміла реалізувати свої моменти тричі. На швидкій контратаці гості підловили опонентів і ударом в “дев’ятку” воріт відзначився Стерлінг при виході один на один. Ще дві помилки в центрі захисту коштували іспанцям пропущеного другого голу від Стерлінга та одного від Решфорда.
По перерві свою реалізацію вже покращила команда Луїса Енріке: Пако Алькасер забив гол головою, відгукнувшись на подачу з кутового від Асенсіо, і вже на 7 компенсованій хвилині відставання до мінімального звів Серхіо Рамос — 2:3.
Примітно, що за підсумками поєдинку “фурія роха” мала тотальну перевагу у володінні м’ячем — 70 відсотків на 30.
Зауважимо, що Іспанія попри фіаско з 6 очками лідирує у групі елітного Дивізіону ЛГ. Англія вийшла на другий рядок — 4 пункти.