Англия в результативном противостоянии нанесла первое поражение Испании в Лиге наций

На первых минутах испанцы создали несколько опасных моментов, зато Англия сумела реализовать свои моменты трижды. На быстрой контратаке гости подловили оппонентов и ударом в “девятку” ворот отметился Стерлинг при выходе один на один. Еще две ошибки в центре защиты стоили испанцам пропущенного второго гола от Стерлинга и одного от Решфорда.

После перерыва свою реализацию уже улучшила команда Луиса Энрике: Пако Алькасер забил гол головой, откликнувшись на подачу с углового от Асенсио, и уже на 7 компенсированной минуте отставание до минимального свел Серхио Рамос — 2:3.

Примечательно, что по итогам поединка “фурия Роха” была тотальное преимущество во владении мячом — 70 процентов на 30.

Заметим, что Испания несмотря на фиаско с 6 очками лидирует в группе элитного дивизиона ЛГ. Англия вышла на вторую строчку — 4 пункта.