Андрій Шевченко ввійшов до історичних ТОП-5 головних тренерів національної збірної

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Поєдинок Ліги націй проти Чехії (1:0) став для Андрія Шевченка 21-м на чолі національної збірної України. В історичному реєстрі головних тренерів нашої національної команди Андрій Шевченко з 21-м матчем в активі піднявся на п’яте місце, наздогнавши Олексія Михайличенка. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.