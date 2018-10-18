Андрій Шевченко ввійшов до історичних ТОП-5 головних тренерів національної збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Поєдинок Ліги націй проти Чехії (1:0) став для Андрія Шевченка 21-м на чолі національної збірної України. В історичному реєстрі головних тренерів нашої національної команди Андрій Шевченко з 21-м матчем в активі піднявся на п’яте місце, наздогнавши Олексія Михайличенка. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.
«У цих поєдинках наша команда здобула 12 перемог, п'ять разів зіграла внічию й зазнала чотирьох поразок (різниця забитих та пропущених м’ячів — 29—16)», - йдеться у повідомленні.
Тепер попереду нинішнього керманича синьо-жовтих у таблиці розташувалися лише Йожеф Сабо (34 матчі), Михайло Фоменко (37 поєдинків) та Олег Блохін (64 зустрічі), уточнили у ФФУ.
Як писав УНН, після переможного матчу з Чехією в рамках турніру Ліги націй УЄФА, збірна України опинилася в ТОП-12 найсильніших команд Європи.