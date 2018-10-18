Андрей Шевченко вошел в исторический ТОП-5 главных тренеров национальной сборной
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Поединок Лиги наций против Чехии (1:0) стал для Андрея Шевченко 21-м во главе национальной сборной Украины. В историческом реестре главных тренеров нашей национальной команды Андрей Шевченко с 21-м матчем в активе поднялся на пятое место, догнав Алексея Михайличенко. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.
“В этих поединках наша команда получила 12 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения (разница забитых и пропущенных мячей — 29-16)”, — говорится в сообщении.
Теперь впереди у нынешнего руководителя сине-желтых в таблице расположились только Йожеф Сабо (34 матча), Михаил Фоменко (37 поединков) и Олег Блохин (64 встречи), уточнили в ФФУ.
Как писал УНН, после победного матча с Чехией в рамках турнира Лиги наций УЕФА, сборная Украины оказалась в ТОП-12 сильнейших команд Европы.