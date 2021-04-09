Андрій Хорсєв про Дія City: справедливі правила гри на користь України – добрий початок діалогу

На думку Хорсєва, проблема полягає в тому, що “українське ІТ не бажає визнати, що воно не є елітарною та ізольованою областю економіки країни”. Він називає це конфліктом між індивідуумом та державою. Пояснює, що з точки зору індивідуума-айтішника ІТ-галузь чіпати не можна, адже він має високу зарплату, комфортні умови праці, а низькі податки замість нього сплачує роботодавець. З іншого боку, галузі потрібні юридичний захист та авторське право, якісна ІТ-освіта, безпека та інфраструктура. Все це має забезпечувати держава.

“На які кошти це робити, якщо 80% ІТ-ринку України — це аутсорс, побудований на ФОПах?”, — вказує на протиріччя Хорсєв.

ІТ-підприємець вважає, що суть аутсорсингу — в “експорті низькомаржинальних інтелектуальних ресурсів”. Але через позицію аутсорсерів страждають українські продуктові компанії, котрі здатні створювати інтелектуальну власність, проте знаходяться в незахищеному державою становищі.

“Поставте Україну наріжним каменем — і рішення проблеми стане очевидним”, — пише Андрій Хорсєв. “Встановлення справедливих правил гри на користь України було б хорошим початком діалогу”.

Нагадаємо, що Дія City — це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ-галузі. 5 квітня відбулася його онлайн-презентація. ІТ-спільнота брала активну участь в розробці законопроєкту 4303, який закладе основи функціонування спецрежиму.