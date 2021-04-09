Андрей Хорсев о Дия City: справедливые правила игры в пользу Украины - хорошее начало диалога
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинский айтишник и СЕО компании Pipe Technology в Facebook-посте высмеял критиков спецрежима Дия City и указал на проблему современного украинского IТ.
По мнению Хорсева, проблема заключается в том, что “украинское IТ не желает признать, что оно не является элитарной и изолированной областью экономики страны”. Он называет это конфликтом между индивидуумом и государством. Объясняет, что с точки зрения индивидуума-айтишника IТ-отрасль трогать нельзя, ведь он высокую зарплату, комфортные условия труда, а низкие налоги вместо него платит работодатель. С другой стороны, отрасли нужна юридическая защита и авторское право, качественная IТ-образование, безопасность и инфраструктура. Все это должно обеспечивать государство.
“На какие средства это делать, если 80% IТ-рынка Украины — это аутсорс, построенный на ФОПах?”, — указывает на противоречие Хорсев.
IТ-предприниматель считает, что суть аутсорсинга — в “экспорте низкомаржинальных интеллектуальных ресурсов”. Но из-за позиции аутсорсеров страдают украинские продуктовые компании, которые способны создавать интеллектуальную собственность, однако находятся в незащищенном государством положении.
“Поставьте Украину краеугольным камнем — и решение проблемы станет очевидным”, — пишет Андрей Хорсев. “Установление справедливых правил игры в пользу Украины было бы хорошим началом диалога”.
Напомним, что Дия City — это специальный правовой и налоговый режим для IТ-отрасли. 5 апреля состоялась его онлайн-презентация. IТ-сообщество активно участвовала в разработке законопроекта 4303, который заложит основы функционирования спецрежима.