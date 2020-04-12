Великдень під час карантину: Андреа Бочеллі дав концерт у порожньому Міланському соборі

Бочеллі виступав у супроводі органу. Виступ транслювали наживо.

Співакові надали ексклюзивний доступ до зачиненого через пандемію собору.

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За словами Бочеллі, його концерт “Музика заради надії” мав на меті послати “любов, зцілення і надію” Італії, що найбільше в Європі потерпає від коронавірусу.