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Великдень під час карантину: Андреа Бочеллі дав концерт у порожньому Міланському соборі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Італійський тенор Андреа Бочеллі 12 квітня, коли більшість християн відзначають Великдень, дав концерт у порожньому Міланському соборі Дуомо в той час, як люди у всьому світі змушені залишатися вдома через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Бочеллі виступав у супроводі органу. Виступ транслювали наживо.

Співакові надали ексклюзивний доступ до зачиненого через пандемію собору.

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За словами Бочеллі, його концерт “Музика заради надії” мав на меті послати “любов, зцілення і надію” Італії, що найбільше в Європі потерпає від коронавірусу.

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