Пасха во время карантина: Андреа Бочелли дал концерт в пустом Миланском соборе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Итальянский тенор Андреа Бочелли 12 апреля, когда большинство христиан отмечают Пасху, дал концерт в пустом Миланском соборе Дуомо в то время, как люди во всем мире вынуждены оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Бочелли выступал в сопровождении органа. Выступление транслировали вживую.
Певцу предоставили эксклюзивный доступ к закрытому из-за пандемии собору.
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По словам Бочелли, его концерт “Музыка ради надежды” имел целью послать “любовь, исцеление и надежду” Италии, которая больше других стран в Европе страдает от коронавируса.