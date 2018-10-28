Анчелотті розповів про головну проблему італійської Серії А

На думку елітного тренера світу італійському футболу не вистачає стадіонів світового рівня.

“Серія А поступається іншим чемпіонатам в плані тактики, але не техніки. В Італії немає величезних талантів, але достатньо хороших гравців з великим майбутнім. У чому Італія однозначно відстає — це стадіони. Люди просто не ходять на футбол. В Європі все інакше: глядачі приходять на ігри, щоб приємно провести час. Там є ресторани і розваги, можна провести вечір з родиною. В Італії відомі дербі обертаються навколо образ і грубості. „Реал“ і „Барселона“ також протистоять один одному, але навіть вони не дозволяють собі переходити межу. Нам потрібно позбавлятися від цього, а також робити атмосферу на стадіонах більш розслабленою і кращою для сімей”, — заявив фахівець.

Примітно, що Анчелотті єдиний тренер в історії, який виграв чемпіонати Італії, Англії, Франції та Німеччини.