Анчелотти рассказал о главной проблеме итальянской Серии А

По мнению элитного тренера мира итальянскому футболу не хватает стадионов мирового уровня.

“Серия А уступает другим чемпионатам в плане тактики, но не техники. В Италии нет огромных талантов, но достаточно хороших игроков с большим будущим. В чем Италия однозначно отстает — это стадионы. Люди просто не ходят на футбол. В Европе все иначе: зрители приходят на игры, чтобы приятно провести время. Там есть рестораны и развлечения, можно провести вечер с семьей. В Италии известны дерби вращаются вокруг оскорблений и грубости. „Реал“ и „Барселона“ также противостоят друг другу, но даже они не позволяют себе переходить границу. Нам нужно избавляться от этого, а также делать атмосферу на стадионах более расслабленной и лучше для семей”, — заявил специалист.

Примечательно, что Анчелотти единственный тренер в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.