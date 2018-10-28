Анчелотти рассказал о главной проблеме итальянской Серии А

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108207 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116092 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154433 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147799 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138075 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128983 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173634 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Анчелотти рассказал о главной проблеме итальянской Серии А

Анчелотти рассказал о главной проблеме итальянской Серии А

Киев  •  УНН

 • 6957 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Главный тренер “Наполи” Карло Анчелотти, который после долгих лет работы за границей вернулся в Серию А, назвал главные проблемы итальянского футбола, информирует УНН со ссылкой на телеканалы “Футбол 1/2”.

По мнению элитного тренера мира итальянскому футболу не хватает стадионов мирового уровня.

“Серия А уступает другим чемпионатам в плане тактики, но не техники. В Италии нет огромных талантов, но достаточно хороших игроков с большим будущим. В чем Италия однозначно отстает — это стадионы. Люди просто не ходят на футбол. В Европе все иначе: зрители приходят на игры, чтобы приятно провести время. Там есть рестораны и развлечения, можно провести вечер с семьей. В Италии известны дерби вращаются вокруг оскорблений и грубости. „Реал“ и „Барселона“ также противостоят друг другу, но даже они не позволяют себе переходить границу. Нам нужно избавляться от этого, а также делать атмосферу на стадионах более расслабленной и лучше для семей”, — заявил специалист.

Примечательно, что Анчелотти единственный тренер в истории, выигравшим чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.

Украинские Национальные Новости

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