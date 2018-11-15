Анархісти влаштували вибух на кладовищі в Буенос-Айресі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Вибух стався в середу в мавзолеї колишнього глави аргентинської поліції Рамона Фалькона на кладовищі Реколета в Буенос-Айресі. Як повідомив голова Системи з надання надзвичайної медичної допомоги Буенос-Айреса Альберто Кресенті, в результаті інциденту постраждала жінка, передає УНН з посиланням на місцеве видання La Nacion.
“Її стан важкий. Є ризик для життя, вона підключена до апарату штучної вентиляції легенів”, — сказав Кресенті в ефірі телеканалу Todo Noticias.
За даними телеканалу, постраждала хотіла залишити саморобний вибуховий пристрій в мавзолеї. Поліція затримала чоловіка, що супроводжував її.
Всередині мавзолею були виявлені гасла анархістів. Зараз фахівці перевіряють кладовищі на наявність інших вибухових пристроїв.
Рамон Фалькон був призначений главою поліції в 1906 році. Під його керівництвом правоохоронні органи декілька разів застосовували силу для придушення акцій протесту, що призводило до людських жертв. 14 листопада 1909 року юнак-анархіст кинув в нього бомбу. Від отриманих поранень Фалькон помер.