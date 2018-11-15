Анархисты устроили взрыв на кладбище в Буэнос-Айресе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Взрыв произошел в среду в мавзолее бывшего главы аргентинской полиции Рамона Фалькона на кладбище Реколета в Буэнос-Айресе. Как сообщил председатель Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресенти, в результате инцидента пострадала женщина, передает УНН со ссылкой на местное издание La Nacion.
“Ее состояние тяжелое. Есть риск для жизни, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких”, — сказал Кресенти в эфире телеканала Todo Noticias.
По данным телеканала, пострадавшая хотела оставить самодельное взрывное устройство в мавзолее. Полиция задержала сопровождавшего ее мужчину.
Внутри мавзолея были обнаружены лозунги анархистов. Сейчас специалисты проверяют кладбище на наличие других взрывных устройств.
Рамон Фалькон был назначен главой полиции в 1906 году. Под его руководством правоохранительные органы несколько раз применяли силу для подавления акций протеста, что приводило к человеческим жертвам. 14 ноября 1909 года юноша- анархист бросил в него бомбу. От полученных ранений Фалькон скончался.