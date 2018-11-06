Аналітики зафіксували стабілізацію вартості житла в новобудовах Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Середня вартість квадратного метра житла в новобудовах Києва (в доларовому еквіваленті) останні два місяці залишається стабільною. Про це свідчить статистика порталу ЛУН, повідомляє УНН.
У вересні та жовтні середня вартість одного квадратного метра житла в новобудовах столиці становила 850 дол. Мінімальна ж вартість, в той же період, становила 570 дол.
При підрахунку аналітики ігнорували 10% найнижчих і найвищих цін, щоб зменшити вплив спекуляцій.
Нагадаємо, експерти говорять про активізацію первинного ринку житлової нерухомості. Забудовники також підтверджують зростання продажів. За даними забудовників, продажі житла на первинному ринку виросли на 25% за підсумками третього кварталу 2018 року. Первинний ринок житла користується більшою популярністю, ніж вторинний. Сприяє цьому більш висока якість і комфортність житла в новобудовах, а також надання забудовниками фінансових інструментів, які роблять можливим покупку житла в розстрочку або ж в кредит.
Наприклад, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує інвестору розстрочку, іпотеку, а також знижки за умови стовідсоткової оплати. При придбанні квартири в розстрочку, як пояснили в "Київміськбуді", інвестору потрібно оплатити тільки перший внесок - 30% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва.
Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об'єкта і виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. Також можуть бути і індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта.