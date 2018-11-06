Аналитики зафиксировали стабилизацию стоимости жилья в новостройках Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Киева (в долларовом эквиваленте) последние два месяца остаётся стабильной. Об этом свидетельствует статистика портала ЛУН, сообщает УНН.
В сентябре и октябре средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках столицы составила 850 долл. Минимальная же стоимость, в тот же период, составила 570 долл.
При подсчете аналитики игнорировали 10% самых низких и самых высоких цен, чтобы уменьшить влияние спекуляций.
Напомним, эксперты говорят об активизации первичного рынка жилой недвижимости. Застройщики также подтверждают рост продаж. По данным застройщиков, продажи жилья на первичном рынке выросли на 25% по итогам третьего квартала 2018 года. Первичный рынок жилья пользуется большей популярностью, чем вторичный. Способствует этому более высокое качество и комфортность жилья в новостройках, а также представление застройщиками финансовых инструментов, делающих возможным покупку жилья в рассрочку или же в кредит.
Например, крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" предлагает инвестору рассрочку, ипотеку, а также скидки при условии стопроцентной оплаты. При приобретении квартиры в рассрочку, как пояснили в "Киевгорстрое", инвестору нужно оплатить только первый взнос - 30% от стоимости недвижимости, а остаток суммы распределяется до конца строительства.
Срок выплаты рассрочки формируют по определенному графику, который предлагает застройщик для того, чтобы эффективно осуществлять строительство объекта и выполнять свои обязательства перед инвесторами. Также могут быть и индивидуальные графики выплаты рассрочки для клиента.