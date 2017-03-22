Аналітики паливного ринку констатують зниження цін на скраплений газ

Роздрібні ціни на високооктанові бензини не змінилися. Так ціна бензину А-92 євро на українських АЗС складає 23.50 грн / л, а бензину А-95 євро — 24.70 грн / л. Дизельне паливо євро також залишається незмінним в ціні, яка становить 22.35 грн / л.

Зріджений нафтовий газ СПБТ трохи подешевшав — на 0.1% (1 коп / л) до 11.14 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 45,1%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами гендиректора компанії WOG С. Корецького, попит на скраплений газ в Україні ростиме.

Також нагадаємо, за словами експерта Г.Рябцева, у майбутньому, на ринку скрапленого газу, можна прогнозувати подальше зниження ціни, якщо, не буде запроваджено ніяких адміністративних обмежень.