Аналітики паливного ринку констатують зниження цін на скраплений газ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні станом на минулу добу спостерігається зниження роздрібних цін скрапленого газу, а також зменшення вартості високооктанових бензинів і ДТ в дрібному опті. Такі дані наводить НТЦ “Психея”, передає УНН.
Роздрібні ціни на високооктанові бензини не змінилися. Так ціна бензину А-92 євро на українських АЗС складає 23.50 грн / л, а бензину А-95 євро — 24.70 грн / л. Дизельне паливо євро також залишається незмінним в ціні, яка становить 22.35 грн / л.
Зріджений нафтовий газ СПБТ трохи подешевшав — на 0.1% (1 коп / л) до 11.14 грн / л. Частка ціни на зріджений нафтовий газ по відношенню до високооктановому бензину становить 45,1%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами гендиректора компанії WOG С. Корецького, попит на скраплений газ в Україні ростиме.
Також нагадаємо, за словами експерта Г.Рябцева, у майбутньому, на ринку скрапленого газу, можна прогнозувати подальше зниження ціни, якщо, не буде запроваджено ніяких адміністративних обмежень.