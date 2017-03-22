Аналитики топливного рынка констатируют снижение цен на сжиженный газ

Розничные цены на высокооктановые бензины не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.50 грн / л, а бензина А-95 евро - 24.70 грн / л. Дизельное топливо евро также остается неизменным в цене, которая составляет 22.35 грн / л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ немного подешевел - на 0.1% (1 коп / л) до 11.14 грн / л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45,1%.

Напомним, как сообщал УНН, по словам гендиректора компании WOG С. Корецкого, спрос на сжиженный газ в Украине будет расти .

Также напомним, по словам эксперта Г.Рябцева, в будущем на рынке сжиженного газа, можно прогнозировать дальнейшее снижение цены, если, не будет введено никаких административных ограничений .