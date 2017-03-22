Аналитики топливного рынка констатируют снижение цен на сжиженный газ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102429 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117865 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176772 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129300 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124437 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117017 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106457 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107501 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103903 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Аналитики топливного рынка констатируют снижение цен на сжиженный газ

Аналитики топливного рынка констатируют снижение цен на сжиженный газ

Киев  •  УНН

 • 8109 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине на прошедшие сутки наблюдается снижение розничных цен сжиженного газа, а также уменьшение стоимости высокооктановых бензинов и ДТ в мелком опте. Такие данные приводит НТЦ "Психея", передает УНН.

Розничные цены на высокооктановые бензины не изменились. Так цена бензина А-92 евро на украинских АЗС составляет 23.50 грн / л, а бензина А-95 евро - 24.70 грн / л. Дизельное топливо евро также остается неизменным в цене, которая составляет 22.35 грн / л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ немного подешевел - на 0.1% (1 коп / л) до 11.14 грн / л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 45,1%.

Напомним, как сообщал УНН, по словам гендиректора компании WOG С. Корецкого, спрос на сжиженный газ в Украине будет расти .

Также напомним, по словам эксперта Г.Рябцева, в будущем на рынке сжиженного газа, можно прогнозировать дальнейшее снижение цены, если, не будет введено никаких административных ограничений .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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