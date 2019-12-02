Аналітики назвали ціни на житло в Києві

ukru
16:46 • 12807 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

12:30 • 39552 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 116434 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 109462 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 128261 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 126677 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 127248 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171539 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268601 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262295 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
0.9 м/с
41 %
755 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 32586 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 73330 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 50009 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

21 березня, 11:00 • 93079 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 42503 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 116436 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 128264 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 126681 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 111771 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 124368 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 11468 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 10737 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 42511 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 73337 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 106123 перегляди
Актуальне
Аналітики назвали ціни на житло в Києві

Аналітики назвали ціни на житло в Києві

Київ • УНН

 • 8418 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Середня вартість квартир в новобудовах Києва в листопаді 2019 року склала 27223 грн/кв.м (± 1,8%). Щодо жовтня середня вартість збільшилася на 0,7%. Про це йдеться в аналітичному звіті спеціалізованого порталу Столична нерухомість, передає УНН.

За рік середня вартість 1 кв. м квартир в новобудовах Києва збільшилася на 11,4%. З січня 2019 року - на 10,7%. Медіанна ціна квадратного метра квартир за місяць збільшилася на 0,1% і становила 23 920 грн.

Зниження середніх цін в минулому місяці спостерігалося в Деснянському (на 1,1%), Солом'янському (на 0,9%), Подільському (на 0,7%), Голосіївському (на 0,6%) та Оболонському (на 0,5 %) районах. В інших районах Києва зростання становило від 0,1% в Шевченківському, до 1,6% в Дарницькому.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що найбільш вдалий час для інвестування в житло саме зараз, адже в подальшому ціни будуть рости. Для зростання вартості "квадрата" є об'єктивні причини, адже дорожчає собівартість будівельних робіт і зростає вартість будівельних матеріалів.

Глава правління - президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, зазначив, що вартість житла повинна стати одним з головних критеріїв вибору об'єкта для інвестування, адже вартість нижче ринкової - привід насторожитися.

"Якщо потенційний інвестор займається моніторингом цін на ринку - це вже великий плюс. Адже зазвичай просто бачать низьку ціну і біжать купувати, не роздумуючи, хто там і що. Повинна насторожити ціна, нижче ринкової. Є головний орієнтир - вартість квадратного метра, яку вираховує Мінрегіон (зараз Міністерство розвитку громад і територій). На початку року це був показник 13,8 тис. грн, до якого слід додати витрати на проектування, землю, маркетинг і т. до того ж, працювати без прибутку ніхто не буде. І якщо квадратний метр економ-класу коштує в середньому близько 18 тис. грн, то продаж такого за 14 може бути сумнівним. Це або компанія, яка хоче зібрати гроші і зникнути, або занадто дешеві (а значить неякісні) матеріали, будівельники і т.д.", - пояснив Кушнір.

Президент ХК "Київміськбуд" також додав, що собівартість будівництва постійно зростає і тільки за останній рік вона зросла на 30%. Постійно дорожчають будівельно-монтажні роботи, а якщо ще й долар виросте до 30 грн, то це потягне за собою подорожчання і собівартості і вартості робіт, а отже ціна за квадратний метр також зросте.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.69
Brent
$72.19
Bitcoin
$84,090.10
S&P 500
$5,659.39
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,021.61
Ethereum
$1,966.66