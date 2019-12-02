Аналітики назвали ціни на житло в Києві

За рік середня вартість 1 кв. м квартир в новобудовах Києва збільшилася на 11,4%. З січня 2019 року - на 10,7%. Медіанна ціна квадратного метра квартир за місяць збільшилася на 0,1% і становила 23 920 грн.

Зниження середніх цін в минулому місяці спостерігалося в Деснянському (на 1,1%), Солом'янському (на 0,9%), Подільському (на 0,7%), Голосіївському (на 0,6%) та Оболонському (на 0,5 %) районах. В інших районах Києва зростання становило від 0,1% в Шевченківському, до 1,6% в Дарницькому.

Як повідомляв УНН, експерти вважають, що найбільш вдалий час для інвестування в житло саме зараз, адже в подальшому ціни будуть рости. Для зростання вартості "квадрата" є об'єктивні причини, адже дорожчає собівартість будівельних робіт і зростає вартість будівельних матеріалів.

Глава правління - президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір, зазначив, що вартість житла повинна стати одним з головних критеріїв вибору об'єкта для інвестування, адже вартість нижче ринкової - привід насторожитися.

"Якщо потенційний інвестор займається моніторингом цін на ринку - це вже великий плюс. Адже зазвичай просто бачать низьку ціну і біжать купувати, не роздумуючи, хто там і що. Повинна насторожити ціна, нижче ринкової. Є головний орієнтир - вартість квадратного метра, яку вираховує Мінрегіон (зараз Міністерство розвитку громад і територій). На початку року це був показник 13,8 тис. грн, до якого слід додати витрати на проектування, землю, маркетинг і т. до того ж, працювати без прибутку ніхто не буде. І якщо квадратний метр економ-класу коштує в середньому близько 18 тис. грн, то продаж такого за 14 може бути сумнівним. Це або компанія, яка хоче зібрати гроші і зникнути, або занадто дешеві (а значить неякісні) матеріали, будівельники і т.д.", - пояснив Кушнір.

Президент ХК "Київміськбуд" також додав, що собівартість будівництва постійно зростає і тільки за останній рік вона зросла на 30%. Постійно дорожчають будівельно-монтажні роботи, а якщо ще й долар виросте до 30 грн, то це потягне за собою подорожчання і собівартості і вартості робіт, а отже ціна за квадратний метр також зросте.