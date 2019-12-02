Аналитики назвали цены на жилье в Киеве

За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 11,4%. С января 2019 года – на 10,7%. Медианная цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 0,1% и составила 23 920 грн.

Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Деснянском (на 1,1%), Соломенском (на 0,9%), Подольском (на 0,7%), Голосеевском (на 0,6%) и Оболонском (на 0,5%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Шевченковском, до 1,6% в Дарницком.

Как сообщал УНН, эксперты считают, что подходящее время для инвестирования в жилье именно сейчас, ведь в дальнейшем цены будут расти. Для роста стоимости "квадрата" есть объективные причины, ведь дорожает себестоимость строительных работ и растет стоимость строительных материалов.

Глава правления - президент ХК "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, отметил, что стоимость жилья должна стать одним из главных критериев выбора объекта для инвестирования, ведь стоимость ниже рыночной - повод насторожиться.

"Если потенциальный инвестор занимается мониторингом цен на рынке - это уже большой плюс. Ведь обычно просто видят низкую цену и бегут покупать, не раздумывая, кто там и что. Должна насторожить цена, ниже рыночной. Есть главный ориентир - стоимость квадратного метра, которую высчитывает Минрегион (сейчас Министерство развития общин и территорий). В начале года это был показатель 13,8 тыс. грн, к которому следует добавить расходы на проектирование, землю, маркетинг и т. К тому же, работать без прибыли никто не будет. И если квадратный метр эконом-класса стоит в среднем около 18 тыс. грн, то продажа такого за 14 может быть сомнительной. Это или компания, которая хочет собрать деньги и исчезнуть, или слишком дешевые (а значит некачественные) материалы, строители и т.д.", - пояснил Кушнир.

Президент ХК "Киевгорстрой" также добавил, что себестоимость строительства постоянно растет и только за последний год она выросла на 30%. Постоянно дорожают строительно-монтажные работы, а если еще и доллар вырастет до 30 грн, то это повлечет за собой подорожание и себестоимости и стоимости работ, а следовательно цена за квадратный метр также возрастет.