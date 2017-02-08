Амурські тигри з китайського зоопарку сильно погладшали за зиму
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Амурські тигри із зоопарку у місті Харбін на північному сході Китаю за зиму сильно погладшали, передає УНН з посиланням на Metro.
За даними видання, працівники зоопарку пояснили причини ожиріння тигрів особливістю зимового періоду, під час якого тварини набирають вагу, яка до весни має зникнути.
Однак президент міжнародної організації із захисту тварин Born Free Foundation Уїлл Траверс заявив, що для тигрів ненормально набирати таку вагу.
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“На мій погляд, це не смішно і не “мило”. Ці тварини хворіють”, – сказав він.
На думку фахівця, ожиріння смугастих свідчить про неправильне харчування, погане ставлення і важкі умови життя.
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Припускається, що тигри розтовстіли через те, що їх занадто часто годують туристи.