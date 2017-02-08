Амурские тигры из китайского зоопарка сильно поправились за зиму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Амурские тигры из зоопарка в городе Харбин на северо-востоке Китая за зиму сильно поправились, передает УНН со ссылкой на Metro.
По данным издания, сотрудники зоопарка объяснили причины ожирения тигров особенностью зимнего периода, во время которого животные набирают вес, который к весне должна исчезнуть.
Однако президент международной организации по защите животных Born Free Foundation Уилл Траверс заявил, что для тигров ненормально набирать такой вес.
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"На мой взгляд, это не смешно и не "мило". Эти животные болеют", - сказал он.
По мнению специалиста, ожирение полосатых свидетельствует о неправильном питании, плохом отношении и тяжелых условиях жизни.
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Предполагается, что тигры растолстели из-за того, что их слишком часто кормят туристы.