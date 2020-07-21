АМПУ вимагає від судновласника передати право евакуювати танкер Delfi
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Адміністрація морських портів України вимагає від судновласника передати право евакуювати аварійний танкер Delfi, який минулої осені зазнав аварії на узбережжі моря в Одесі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу АМПУ.
"ДП "Адміністрація морських портів України", здійснюючи свої функції у відповідності із законом, направило судновласнику вимогу передати до АМПУ право на здійснення підйому та віддалення судна, за рахунок судновласника. З боку АМПУ протягом попереднього періоду здійснені вичерпні заходи для найшвидшого вирішення проблеми", - йдеться в повідомленні.
Також ДП "АМПУ" звертається до капітана порту Одеса Державної служби морського та річкового транспорту України щодо надання ним відмови у черговому подовженні терміну підйому танкеру, у разі надходження від судновласника відповідного звернення.
В АМПУ повідомляється, що 20 липня сплинув граничний термін, відведений капітаном морського порту Одеса судновласнику для підйому та віддалення аварійного танкера.
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Окрім того, за оцінкою ДП "АМПУ", на сьогодні у підрядної організації, що залучена судновласником, відсутні достатні сили та засоби для успішного завершення зазначеної операції, і справа не у невдалості спроби.
В АМПУ наголосили, що до цього часу у підприємства були відсутні будь-які законні підстави для самостійного, від свого імені, підйому та віддалення судна Delfi. Таке право (а не обов’язок), відповідно до ст. 123 Кодексу торговельного мореплавства, Адміністрація морських портів України отримає лише за умови настання низки незалежних безпосередньо від АМПУ умов та обставин. Перша необхідна умова — непідняття судна його власником у термін, встановлений капітаном морського порту, згідно із статтею 123 КТМ України.
Зазначається, що до цього часу ДП "АМПУ" вже двічі (31.03 і 17.06.2020 року) звернулось до судновласника передати права на підйом і видалення аварійного судна; судновласник відповів відмовою.
Нагадаємо, перші дві спроби по підняттю танкера Delfi в Одесі - не вдалися.