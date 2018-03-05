Амосова звернулась до Луценка і Авакова щодо банера від її імені

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Ректор Національного медичного університету імені Богомольця Катерина Амосова виступила зі зверненням до Генерального Прокурора України Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у зв'язку з появою на вулиці Інститутській банера від її імені. Про це вона сказала під час прес-брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Ми запросили вас з метою звернення до Генерального прокурора і міністра Авакова з приводу того, що відбулося сьогодні. Сьогодні відбулась жахлива подія. Мені стало відомо, що на пішохідному мості, розташованому на вулиці Інститутській в місті Києві розміщено банер”, — сказала вона.

За словами Амосової, постер містив наступний текст: “Судді — за мене, студенти — за мене. Для перемоги Революції гідності — геть Супрун. Катерина Амосова”.

“Це є кульмінація історії, яка тягнеться вже 5 місяців щодо інформаційної атаки на мене, на мою родину, на наш університет. Наприклад, була вскрита електронна пошта моя, мого чоловіка, було вскрито інтернет-банкінг, в зал апеляційного суду, де розглядалося провадження за моїм позовом, прийшли незнайомі люди, які представилися студентами, і теж мене захищали”, — сказала вона.

На думку ректора, такі заходи відбуваються з метою тиску на неї, на суд тощо. К.Амосова зазначила, що така кампанія триває 5 місяців і триватиме й надалі, якщо не будуть вжиті заходи.

Як повідомляв УНН, медуніверситет Богомольця закликав Генпрокурора взяти на контроль розслідування заяв Амосової.

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