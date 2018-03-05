Амосова обратилась к Луценко и Авакову из-за баннера от имени

"Мы пригласили вас с целью обращения к Генеральному прокурору и министру Авакову по поводу того, что произошло сегодня. Сегодня состоялось ужасное событие. Мне стало известно, что на пешеходном мосту, расположенном на улице Институтской в ​​Киеве, размещен баннер", - сказала она.

По словам Амосовой, постер содержал следующий текст: "Судьи - за меня, студенты - за меня. Для победы Революции достоинства - прочь Супрун. Екатерина Амосова".

"Это кульминация истории, которая тянется уже 5 месяцев, по информационной атаке на меня, на мою семью, на наш университет. Например, была вскрыта электронная почта моя, моего мужа, был вскрыт интернет-банкинг, в зал апелляционного суда, где рассматривалось производство по моему иску, пришли незнакомые люди, которые представились студентами, и тоже меня защищали", - сказала она.

По мнению ректора, такие мероприятия проходят с целью давления на нее, на суд и тому подобное. Е.Амосова отметила, что такая кампания длится 5 месяцев и будет продолжаться, если не будут приняты меры.

Как сообщал УНН, медуниверситет Богомольца призвал Генпрокурора взять на контроль расследование заявлений Амосовой.