Амосова обратилась к Луценко и Авакову из-за баннера от имени
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова выступила с обращением к Генеральному Прокурору Украины Юрию Луценко и министру внутренних дел Украины Арсену Авакову в связи с появлением на улице Институтской баннера от ее имени. Об этом она сказала во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.
"Мы пригласили вас с целью обращения к Генеральному прокурору и министру Авакову по поводу того, что произошло сегодня. Сегодня состоялось ужасное событие. Мне стало известно, что на пешеходном мосту, расположенном на улице Институтской в Киеве, размещен баннер", - сказала она.
По словам Амосовой, постер содержал следующий текст: "Судьи - за меня, студенты - за меня. Для победы Революции достоинства - прочь Супрун. Екатерина Амосова".
"Это кульминация истории, которая тянется уже 5 месяцев, по информационной атаке на меня, на мою семью, на наш университет. Например, была вскрыта электронная почта моя, моего мужа, был вскрыт интернет-банкинг, в зал апелляционного суда, где рассматривалось производство по моему иску, пришли незнакомые люди, которые представились студентами, и тоже меня защищали", - сказала она.
По мнению ректора, такие мероприятия проходят с целью давления на нее, на суд и тому подобное. Е.Амосова отметила, что такая кампания длится 5 месяцев и будет продолжаться, если не будут приняты меры.
Как сообщал УНН, медуниверситет Богомольца призвал Генпрокурора взять на контроль расследование заявлений Амосовой.