Амосова виграла суд проти МОЗу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця оприлюднили копію ухвали Печерського районного суду Києва, у якій суд задовольнив позов захисника очільниці вишу Катерини Амосової щодо заборони МОЗ оголошувати конкурс на заміщення посади ректора НМУ, передає УНН.
"Заяву представника позивача про забезпечення позову у справі за позовом Амосової Катерини Миколаївни до Міністерства охорони здоров'я... про визнання звільнення незаконним, скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі та стягнення заробітку за час вимушеного прогулу - задовольнити", - йдеться в оприлюдненому рішенні.
"Заборонити МОЗ України оголошувати конкурс на заміщення посади ректора НМУ ім. О.О.Богомольця", - сказано в ухвалі.
Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її постановлення незалежно від її оскарження і відкриття виконавчого провадження. Її можна оскаржити впродовж 15 днів.
Як повідомляв УНН, 30 березня після публічного розгляду звіту ректора НМУ Катерини Амосової комісія МОЗ України одноголосним рішенням визнала роботу ректора НМУ у 2017 році незадовільною та рекомендувала Міністерству достроково розірвати контракт з Катериною Амосовою у зв’язку із невиконанням умов контракту у 2017 році.
Згодом МОЗ вирішив звільнити ректора НМУ Амосову.
Міністерство охорони здоров'я оголосило 23 квітня конкурс на заміщення вакантної посади ректора НМУ ім. Богомольця.