Амосова выиграла суд против Минздрава
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Национальном медицинском университете имени Богомольца обнародовали копию постановления Печерского районного суда Киева, в котором суд удовлетворил иск защитника руководительницы вуза Екатерины Амосовой о запрете Минздраву объявлять конкурс на замещение должности ректора НМУ, передает УНН.
"Заявление представителя истца об обеспечении иска по делу по иску Амосовой Екатерины Николаевны к Министерству здравоохранения... о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула - удовлетворить", - говорится в обнародованном решении.
"Запретить Минздраву Украины объявлять конкурс на замещение должности ректора НМУ им. Богомольца", - говорится в постановлении.
Постановление подлежит немедленному исполнению со дня его принятия независимо от его обжалования и открытия исполнительного производства. Его можно обжаловать в течение 15 дней.
Как сообщал УНН, 30 марта после публичного рассмотрения отчета ректора НМУ Екатерины Амосовой комиссия Минздрава Украины единогласным решением признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала Министерству досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году.
Впоследствии Минздрав решил уволить ректора НМУ Амосову .
Министерство здравоохранения объявило 23 апреля конкурс на замещение вакантной должности ректора НМУ им. Богомольца.