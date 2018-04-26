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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Амосова выиграла суд против Минздрава

Киев • УНН

 • 11318 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Национальном медицинском университете имени Богомольца обнародовали копию постановления Печерского районного суда Киева, в котором суд удовлетворил иск защитника руководительницы вуза Екатерины Амосовой о запрете Минздраву объявлять конкурс на замещение должности ректора НМУ, передает УНН.

Амосова выиграла суд против Минздрава

"Заявление представителя истца об обеспечении иска по делу по иску Амосовой Екатерины Николаевны к Министерству здравоохранения... о признании увольнения незаконным, отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула - удовлетворить", - говорится в обнародованном решении.

"Запретить Минздраву Украины объявлять конкурс на замещение должности ректора НМУ им. Богомольца", - говорится в постановлении.

Постановление подлежит немедленному исполнению со дня его принятия независимо от его обжалования и открытия исполнительного производства. Его можно обжаловать в течение 15 дней.

Как сообщал УНН, 30 марта после публичного рассмотрения отчета ректора НМУ Екатерины Амосовой комиссия Минздрава Украины единогласным решением признала работу ректора НМУ в 2017 году неудовлетворительной и рекомендовала Министерству досрочно расторгнуть контракт с Екатериной Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году.

Впоследствии Минздрав решил уволить ректора НМУ Амосову .

Министерство здравоохранения объявило 23 апреля конкурс на замещение вакантной должности ректора НМУ им. Богомольца.

Украинские Национальные Новости

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