Amnesty International застерігає від поїздок в США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Правозахисна організація Amnesty International заявила, що обстріли, в результаті яких загинула 31 людина привели до "кризи прав людини" в США і застерегла від поїздок в Штати, передає УНН з посиланням на правозахисну організацію.
Amnesty International опублікувала в четвер попередження про "кризу прав людини" в США через недавні обстріли. Правозахисники звинувачують американську владу у "встановленні пріоритетів володіння зброєю над основними правами людини".
Крім того, організація закликала США захистити право людей на безпеку.
Як повідомляв УНН, МЗС України зробило заяву у зв'язку з серією масових вбивств в США.
Нагадаємо, президент Дональд Трамп, коментуючи, в неділю масові розстріли в Огайо і Техасі, вказав на проблеми з психічними захворюваннями в США.