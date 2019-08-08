Amnesty International предостерегает от поездок в США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что обстрелы, в результате которых погиб 31 человек привели к “кризису прав человека” в США и предостерегла от поездок в Штаты, передает УНН со ссылкой на правозащитную организацию.
Amnesty International опубликовала в четверг предупреждение о “кризисе прав человека” в США, из-за недавних обстрелов. Правозащитники обвиняют американские власти в “установлении приоритетов владения оружием над основными правами человека”.
Кроме того, организация призвала США защитить право людей на безопасность.
Как сообщал УНН, МИД Украины сделало заявление в связи с серией массовых убийств в США.
Напомним, президент Дональд Трамп, комментируя, в воскресенье массовые расстрелы в Огайо и Техасе, указал на проблемы с психическими заболеваниями в США.