Amnesty International - про ситуацію у Харкові

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“Обстріли житлових районів Харкова, що повторюються, є невиборчими ударами, внаслідок яких загинули та отримали поранення сотні цивільних осіб, і як такі являють собою військові злочини”, - йдеться у звіті цієї міжнародної правозахисної організації щодо ситуації у другому за величиною місті України, під назвою “Кожен може померти будь-якої миті”.

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Amnesty стверджує, що має незаперечні докази багаторазового застосування російською армією касетних бомб і протипіхотних мін, заборонених міжнародними конвенціями. росія факт застосування заборонених боєприпасів раніше заперечувала.

Касетні бомби оснащені вражаючими елементами, які при підриві в повітрі вражають площу сотні квадратних метрів.

Amnesty у своєму звіті нагадує також про звичайні некеровані артснаряди, відхилення яких від мети може становити до 100 метрів.

Правозахисники кажуть, що житлові райони Харкова зазнавали обстрілів і бомбардувань з першого дня війни, і за два місяці безперервних ударів завдали масштабних збитків місту з населенням 1,5 млн осіб.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни повідомляє, що російські війська продовжили наземний штурм Сєвєродонецька та підірвали мости.