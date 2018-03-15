АМКУ за рік зафіксував більше 600 випадків антиконкурентних дій органів влади
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Антимонопольний комітет України минулого року виніс 610 рішень щодо антиконкурентних дії органів влади. Про це заявив під час VІІ Міжнародного форуму з конкуренційної політики голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає кореспондент УНН.
"Минулого року було 610 рішень по антиконкурентних діях органів влади", - повідомив він.
При цьому, за його словами, було розпочато рух до більш тісної співпраці з органами влади щодо розвитку конкурентної політики як на національному рівні, так і на рівні галузей.
Водночас він зазначив, що на звернення АМКУ до міністерств, відомств та облдержадміністрацій щодо необхідності розробки центральними та місцевими органами влади програм демонополізації ринку та його моніторингу, частина сказали, що не мають таких обов'язків згідно із положеннями про роботу органу.
Нагадаємо, АМКУ вирішив перевірити ринок закордонних паспортів.