АМКУ за год зафиксировал более 600 случаев антиконкурентных действий органов власти
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины в прошлом году вынес 610 решений относительно антиконкурентных действий органов власти. Об этом заявил во время VII Международного форума по конкуренционной политике председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.
"В прошлом году было 610 решений относительно антиконкурентных действиях органов власти", - сообщил он.
При этом, по его словам, было начато движение к более тесному сотрудничеству с органами власти по развитию конкурентной политики как на национальном уровне, так и на уровне отраслей.
В то же время он отметил, что на обращение АМКУ в министерства, ведомства и облгосадминистрации о необходимости разработки центральными и местными органами власти программ демонополизации рынка и его мониторинга, часть сказали, что не имеют таких обязанностей согласно положениям о работе органа.
Напомним, АМКУ решил проверить рынок загранпаспортов.