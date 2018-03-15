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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 1407 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 26646 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 33239 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 78914 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 82447 просмотра

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10 марта, 09:12 • 102745 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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АМКУ за год зафиксировал более 600 случаев антиконкурентных действий органов власти

АМКУ за год зафиксировал более 600 случаев антиконкурентных действий органов власти

Киев  •  УНН

 • 8054 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины в прошлом году вынес 610 решений относительно антиконкурентных действий органов власти. Об этом заявил во время VII Международного форума по конкуренционной политике председатель АМКУ Юрий Терентьев, передает корреспондент УНН.

"В прошлом году было 610 решений относительно антиконкурентных действиях органов власти", - сообщил он.

При этом, по его словам, было начато движение к более тесному сотрудничеству с органами власти по развитию конкурентной политики как на национальном уровне, так и на уровне отраслей.

В то же время он отметил, что на обращение АМКУ в министерства, ведомства и облгосадминистрации о необходимости разработки центральными и местными органами власти программ демонополизации рынка и его мониторинга, часть сказали, что не имеют таких обязанностей согласно положениям о работе органа.

Напомним, АМКУ решил проверить рынок загранпаспортов.

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