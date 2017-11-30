АМКУ вирішив перевірити ринок закордонних паспортів

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Антимонопольний комітет України розпочав дослідження ринку оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу відомства.

"На підставі інформації із засобів масової інформації, Антимонопольним комітетом України розпочато дослідження ринку оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон у частині відповідності вимогам законодавства про захист економічної конкуренції дій установ, організацій, суб’єктів господарювання з встановлення вимог до обладнання і програмного забезпечення, необхідного для надання послуг з оформлення замовлень на виготовлення паспорту, а також умов придбання та підключення до програмного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, оперативники Управління захисту економіки в Хмельницькій області Нацполіції викрили на хабарі керівника одного з відділів Управління державної міграційної служби в Хмельницькій області ДМС України.

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