АМКУ решил проверить рынок загранпаспортов

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 19838 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 35107 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103637 просмотра

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10 марта, 18:32 • 111816 просмотра

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10 марта, 15:15 • 133145 просмотра

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10 марта, 11:47 • 107119 просмотра

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Антимонопольный комитет Украины начал исследование рынка оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На основании информации из средств массовой информации, Антимонопольным комитетом Украины начато исследование рынка оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу в части соответствия требованиям законодательства о защите экономической конкуренции действий учреждений, организаций, субъектов хозяйствования по установке требований к оборудованию и программному обеспечению, необходимого для оказания услуг по оформлению заказов на изготовление паспорта, а также условий приобретения и подключения к программному обеспечению", - говорится в сообщенни.

Как сообщал УНН, оперативники Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции разоблачили на взятке руководителя одного из отделов Управления государственной миграционной службы в Хмельницкой области ГТС Украины.

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