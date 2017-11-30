АМКУ решил проверить рынок загранпаспортов

"На основании информации из средств массовой информации, Антимонопольным комитетом Украины начато исследование рынка оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу в части соответствия требованиям законодательства о защите экономической конкуренции действий учреждений, организаций, субъектов хозяйствования по установке требований к оборудованию и программному обеспечению, необходимого для оказания услуг по оформлению заказов на изготовление паспорта, а также условий приобретения и подключения к программному обеспечению", - говорится в сообщенни.

Как сообщал УНН, оперативники Управления защиты экономики в Хмельницкой области Нацполиции разоблачили на взятке руководителя одного из отделов Управления государственной миграционной службы в Хмельницкой области ГТС Украины.