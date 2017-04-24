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АМКУ вимагає скасувати нічну заборону на продаж алкоголю в Кременчуці

АМКУ вимагає скасувати нічну заборону на продаж алкоголю в Кременчуці

Київ • УНН

 • 10249 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Обласне відділення Антимонопольного комітету України закликало міську раду Кременчука скасувати рішення про заборону нічного продажу алкогольних напоїв. Про це повідомила прес-служба Полтавського обласного тервідділення АМКУ, передає УНН.

У повідомленні сказано, що рішення міськради про заборону продажу алкоголю в Кременчуці з 22:00 до 8:00 "перешкоджає конкуренції".

Також повідомляється, що зі скаргою на дію кременчуцької влади, яка заборонила торгівлю алкоголем, звернулася ГО "Право на захист", якою керує активістка Ніна Дашко.

Нагадаємо, міська рада Кременчука прийняла рішення про заборону на нічний продаж алкоголю в грудні минулого року.

Аналогічне рішення в Києві було прийнято у вересні 2016 року. У квітні поточного року за позовом АМКУ суд зобов'язав Київраду скасувати нічну заборону на продаж алкогольних напоїв у столиці.

В АМКУ впевнені, що рішення про нічні "алкогольні" заборони приймаються органами місцевої влади з перевищенням повноважень. Більш того, подібні обмеження на продаж алкоголю тінізують ринок.

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