АМКУ требует отменить ночной запрет на продажу алкоголя в Кременчуге

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12914 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 73414 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137411 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110032 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112103 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109610 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102056 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106305 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102995 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149092 просмотра

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АМКУ требует отменить ночной запрет на продажу алкоголя в Кременчуге

АМКУ требует отменить ночной запрет на продажу алкоголя в Кременчуге

Киев  •  УНН

 • 10241 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Областное отделение Антимонопольного комитета Украины потребовало от городского совета Кременчуга отменить решение о запрете ночной продажи алкогольных напитков. Об этом сообщила пресс-служба Полтавского областного теротделения АМКУ, передает УНН.

В сообщении говорится, что решение горсовета о запрете продажи алкоголя в Кременчуге с 22:00 до 8:00 “препятствуют конкуренции”.

Также сообщается, что с жалобой на действие кременчугских властей, запретивших торговлю алкоголем, обратилась ОО “Право на защиту”, которой руководит активистка Нина Дашко.

Напомним, городской совет Кременчуга принял решение о запрете на ночную продажу алкоголя в декабре прошлого года.

Аналогичное решение в Киеве было принято в сентябре 2016 года. В апреле текущего года по иску АМКУ суд обязал Киевсовет отменить ночной запрет на продажу алкогольных напитков в столице.

В АМКУ уверены, что решения о ночных “алкогольных” запретах принимаются органами местной власти с превышением полномочий. Более того, подобные ограничения на продажу алкоголя тенизируют рынок.

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