АМКУ требует отменить ночной запрет на продажу алкоголя в Кременчуге

В сообщении говорится, что решение горсовета о запрете продажи алкоголя в Кременчуге с 22:00 до 8:00 “препятствуют конкуренции”.

Также сообщается, что с жалобой на действие кременчугских властей, запретивших торговлю алкоголем, обратилась ОО “Право на защиту”, которой руководит активистка Нина Дашко.

Напомним, городской совет Кременчуга принял решение о запрете на ночную продажу алкоголя в декабре прошлого года.

Аналогичное решение в Киеве было принято в сентябре 2016 года. В апреле текущего года по иску АМКУ суд обязал Киевсовет отменить ночной запрет на продажу алкогольных напитков в столице.

В АМКУ уверены, что решения о ночных “алкогольных” запретах принимаются органами местной власти с превышением полномочий. Более того, подобные ограничения на продажу алкоголя тенизируют рынок.