АМКУ скликає засідання через ситуацію на ринку лотерей

"Напроти мого будинку відкрився черговий "лотерейний зал", від лотереї в якому хіба що тільки назва. На телефон надходять повідомлення з рекламою онлайн-казино в Україні. Діти не знають, як виглядає справжня лотерея та чим вона відрізняється від грального автомата. Відчуття, що живеш не в столиці європейської країни, а посеред дешевої, брудної гральної зони", - написала вона.

Тим часом лотереї продовжують працювати без ліцензій, бо Мінфін ігнорує зауваження АМКУ до проекту ліцензійних умов, нагадала Загребельська.

"В четвер, 18 жовтня о 10:00, ми будемо в черговий раз на засіданні Комітету говорити про "лотереї", про урядовий законопроект "Про детінізацію", про те, як Мінфін "виконав" пропозиції Комітету більше ніж за рік до їх надання і ще багато про що", - анонсувала Загребельська.

Нагадаємо, улітку найбільший оператор лотерей “М.С.Л.” взявся самотужки боротися з нелегалами. Але заяви компанії або зовсім не реєструвалися поліцією, або приєднувалися до багаторічних безперспективних кримінальних проваджень.

Минулого тижня УНН разом з іншими журналістами цікавився у керівництва Солом'янської поліції, чому в їх районі працюють нелегальні клуби.