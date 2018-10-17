АМКУ созывает заседание из-за ситуации на рынке лотерей

"Напротив моего дома открылся очередной "лотерейный зал", от лотереи в котором разве что только название. На телефон поступают сообщения с рекламой онлайн-казино в Украине. Дети не знают, как выглядит настоящая лотерея и чем она отличается от игрового автомата. Ощущение, что живешь не в столице европейской страны, а среди дешевой, грязной игорной зоны", - написала она.

Между тем лотереи продолжают работать без лицензий, потому что Минфин игнорирует замечания АМКУ в проект лицензионных условий, напомнила Загребельского.

"В четверг, 18 октября в 10:00, мы будем в очередной раз на заседании Комитета говорить о "лотереи", о правительственный законопроект "О детенизации", о том, как Минфин "выполнил" предложения Комитета больше чем за год от их предоставления и еще о многом", - анонсировала Загребельская.

Напомним, летом крупнейший оператор лотерей "М.С.Л." взялся самостоятельно бороться с нелегалами. Но заявления компании или совсем не регистрировались полицией, или присоединялись к многолетним бесперспективным уголовным производствам.

На прошлой неделе УНН вместе с другими журналистами интересовался у руководства Соломенской полиции, почему в их районе работают нелегальные клубы.