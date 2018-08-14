АМКУ розглядає справу про зловживання "Укртрансгазом" монопольним становищем
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи щодо зловживання "Укртрансгазом" монопольним становищем, передає УНН з посиланням на повідомлення АМКУ.
“АМКУ розпочав розгляд справи за ознаками порушення АТ „Укртрансгаз“ законодавства про захист економічної конкуренції”, — сказано у повідомленні Комітету.
Як зауважили у АМКУ, вони розпочали розгляд справи щодо зловживання монопольним становищем “Укртрансгазом”, після розгляду заяв постачальників природного газу про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та Акту НКРЕКП стосовно позапланової перевірки дотримання “Укртрансгазом” ліцензійних умов з транспортування природного газу.
“Укртрансгаз” на офіційному сайті розмістив нові форми місячної номінації/реномінації замовника послуг з транспортування природного газу. Опубліковані форми містили розділи для заповнення персональних даних споживачів, які не визначені вимогами Кодексу ГТС, зокрема, особисті персональні дані побутових споживачів, а саме: ПІБ, адреса проживання, індивідуальний податковий номер тощо. Це могло призвести до припинення газопостачання побутовим споживачам, а також до ущемлення інтересів компаній, які здійснюють постачання природного газу на відповідній території", — пояснили у АМКУ.
За результатом розгляду справи, Антимонопольний комітет застосує заходи, передбачені законодавством.
Нагадаємо, АМКУ аналізує отриману від “Укртрансгазу” інформацію щодо проблемних питань, які виникли із запровадженням добового балансування на ринку природного газу.