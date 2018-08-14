АМКУ рассматривает дело о злоупотреблениях "Укртрансгазом" монопольным положением

“АМКУ начал рассмотрение дела по признакам нарушения АО „Укртрансгаз“ законодательства о защите экономической конкуренции”, — говорится в сообщении комитета.

Как отметили в АМКУ, они начали рассмотрение дела о злоупотреблении монопольным положением “Укртрансгазом”, после рассмотрения заявлений поставщиков природного газа о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и Акта НКРЭКУ относительно внеплановой проверки соблюдения “Укртрансгазом” лицензионных условий по транспортировке природного газа.

“Укртрансгаз” на официальном сайте разместил новые формы месячной номинации/реноминации заказчика услуг по транспортировке природного газа. Опубликованные формы содержали разделы для заполнения персональных данных потребителей, которые не определены требованиями Кодекса ГТС, в частности, личные персональные данные бытовых потребителей, а именно: ФИО, адрес проживания, индивидуальный налоговый номер и тому подобное. Это могло привести к прекращению газоснабжения бытовым потребителям, а также к ущемлению интересов компаний, осуществляющих поставки природного газа на соответствующей территории“, — пояснили в АМКУ.

По результатам рассмотрения дела, Антимонопольный комитет применит меры, предусмотренные законодательством.

Напомним, АМКУ анализирует полученную от “Укртрансгаза” информацию по проблемным вопросам, которые возникли с введением суточного балансирования на рынке природного газа.