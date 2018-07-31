АМКУ аналізує інформацію від "Укртрансгазу" щодо добового балансування
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Антимонопольний комітет аналізує отриману від “Укртрансгазу” інформації щодо проблемних питань, які виникли із запровадженням добового балансування на ринку природного газу. Про це УНН повідомили у АМКУ у відповідь на запит.
“Укртрансгаз” листом від 11 липня 2018 року надав запитувану інформацію до Комітету. Наразі Комітет аналізує отриману інформації від Оператора ГТС та у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, застосує заходи, передбачені законодавством“, — зауважили у АМКУ.
При цьому, станом на 30 липня відповідь від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо аналогічних питань до Комітету не надходила.
“Запровадження добового балансування на ринку природного газу є одним із механізмів ефективного управління газотранспортною системою в економний, прозорий та недискримінаційний спосіб”, — наголосили у АМКУ .
Нагадаємо, з метою недопущення порушень законодавства про захист економічної конкуренції при впровадженні добового балансування на ринку природного газу, Комітет направив вимогу до Оператора ГТС та звернувся до НКРЕКП щодо надання інформації з приводу проблемних питань, що виникають.
Раніше повідомлялось, що “Укртрансгаз” та НКРЕКП розпочали діалог щодо нової редакції Кодексу ГТС та запровадження добового балансування на ринку природного газу. У результаті першої зустрічі сторони змогли узгодити низку позицій щодо підготовки змін для вдосконалення Кодексу ГТС.
Зауважимо, НКРЕКП, відклала перехід на добове балансування газу на два місяці — до 1 жовтня 2018 року. При цьому, Комісія також оштрафувала “Укртрансгаз” на 850 тис. грн за низку порушень, що призвели до зриву переходу на добове балансування газу з 1 серпня. Регулятор зобов’язав “Укртрансгаз” усунути порушення до 1 жовтня.