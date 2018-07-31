АМКУ анализирует информацию от "Укртрансгаза" о суточном балансировании

“Укртрансгаз” письмом от 11 июля 2018 года предоставил запрашиваемую информацию в Комитет. Сейчас Комитет анализирует полученную информации от Оператора ГТС и в случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, применит меры, предусмотренные законодательством“, — отметили в АМКУ.

При этом, по состоянию на 30 июля ответ от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг по аналогичным вопросам в Комитет не поступал.

“Введение суточного балансирования на рынке природного газа является одним из механизмов эффективного управления газотранспортной системой в экономный, прозрачный и недискриминационный способ”, — отметили в АМКУ.

Напомним, с целью недопущения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции при внедрении суточного балансирования на рынке природного газа, Комитет направил требование к Оператору ГТС и обратился к НКРЭКУ о предоставлении информации по поводу проблемных вопросов, которые возникают.

Ранее сообщалось, что “Укртрансгаз” и НКРЭКУ начали диалог по новой редакции Кодекса ГТС и введению суточного балансирования на рынке природного газа. В результате первой встречи стороны смогли согласовать ряд позиций по подготовке изменений для совершенствования Кодекса ГТС.

Отметим, НКРЭКУ, отложила переход на суточное балансирование газа на два месяца — до 1 октября 2018 года. При этом Комиссия также оштрафовала “Укртрансгаз” на 850 тыс. грн за ряд нарушений, которые привели к срыву перехода на суточное балансирование газа с 1 августа. Регулятор обязал “Укртрансгаз” устранить нарушения до 1 октября.