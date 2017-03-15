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АМКУ рекомендував Кам'янській міській раді скасувати нічні обмеження на продаж алкоголю

АМКУ рекомендував Кам'янській міській раді скасувати нічні обмеження на продаж алкоголю

Київ • УНН

 • 9256 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Дніпропетровське обласне тервідділення Антимонопольного комітету України рекомендувало Кам’янській міській раді припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомляє Дніпропетровське обласне територіальне відділення АМКУ, передає УНН.

Йдеться про рішення міськради, яким обмежується час реалізації алкоголю в нічний час певному колу суб'єктів господарювання.

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Як вважають в місцевому АМКУ, такими діями Каменським міською радою створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності для цих підприємців в порівнянні з конкурентами - суб'єктами господарювання, які не включені до переліку, визначеного рішенням.

"Територіальне відділення рекомендувало Кам’янській міській раді припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом приведення цього рішення у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, АМКУ позиватиметься до суду на Київміськраду у разі не зняття протизаконної заборони на нічну торгівлю алкоголем.

Також нагадаємо, фахівці переконують, що заборона на вживання алкоголю стимулює вживання сурогату.

Українські Національні Новини

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