АМКУ рекомендував Кам'янській міській раді скасувати нічні обмеження на продаж алкоголю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Дніпропетровське обласне тервідділення Антимонопольного комітету України рекомендувало Кам’янській міській раді припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомляє Дніпропетровське обласне територіальне відділення АМКУ, передає УНН.
Йдеться про рішення міськради, яким обмежується час реалізації алкоголю в нічний час певному колу суб'єктів господарювання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дніпропетровський суд скасував мораторій на продаж алкоголю вночі
Як вважають в місцевому АМКУ, такими діями Каменським міською радою створюються несприятливі чи дискримінаційні умови діяльності для цих підприємців в порівнянні з конкурентами - суб'єктами господарювання, які не включені до переліку, визначеного рішенням.
"Територіальне відділення рекомендувало Кам’янській міській раді припинити дії, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, шляхом приведення цього рішення у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, АМКУ позиватиметься до суду на Київміськраду у разі не зняття протизаконної заборони на нічну торгівлю алкоголем.
Також нагадаємо, фахівці переконують, що заборона на вживання алкоголю стимулює вживання сурогату.