АМКУ рекомендовал Каменскому городскому совету отменить ночные ограничения на продажу алкоголя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Днепропетровское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины рекомендовало Каменскому городскому совету прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает Днепропетровское областное территориальное отделение АМКУ, передает УНН.
Речь идет о решении горсовета, которым ограничивается реализации алкоголя в ночное время определенному кругу субъектов хозяйствования.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Днепропетровский суд отменил мораторий на продажу алкоголя ночью
Как считают в местном АМКУ, такими действиями Каменским городским советом создаются неблагоприятные или дискриминационные условия деятельности для этих предпринимателей по сравнению с конкурентами - субъектами хозяйствования, которые не включены в перечень, определенный решением.
"Территориальное отделение рекомендовало Каменскому городскому совету прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, путем приведения этого решения в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал УНН, АМКУ обратится в суд на Киевгорсовет в случае снятия противозаконного запрета на ночную торговлю алкоголем.
Также напомним, специалисты утверждают, что запрет на употребление алкоголя стимулирует употребление суррогата.