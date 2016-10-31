АМКУ оштрафував тих легальних гравців ринку, діяльність яких є максимально прозорою і зрозумілою – Л.Косянчук
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу у розмірі понад 204 млн грн нанесло потужний удар по репутації легальних нафтотрейдерів як добросовісних та законослухняних платників податків. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів експерт, президент Асоціації “Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України” Леонід Косянчук, передає УНН.
Так, коментуючи рішення АМКУ від 28 жовтня 2016 року щодо накладення штрафу на нафтотрейдерів України у розмірі 204 млн 325 тис. 103 грн, Л.Косянчук відзначив, що це є потужний удар по тих гравцях ринку, діяльність яких є максимально прозорою.
"Очільники цього відомства підняли ініційовані ще Курченком "діла" і нанесли потужний удар... ні, не по фінансовому стану найбільших платників податків, що створюють нові робочі місця, а по їх репутації, як добросовісних і законослухняних платників податків. Ось саме цей факт викликав найбільше обурення фігурантів "мовчазної змови", за визначенням "фахівців" АМКУ.
Штрафні санкції отримали легальні гравці ринку, діяльність яких є максимально прозорою та зрозумілою навіть для таких "супер-профессіоналів", які тепер прийшли в АМКУ. Це я кажу до того, що саме ці компанії в 2012 році за власні кошти створили програмно-аппаратний комплекс електронної звітності для АМКУ і Комітетові достеменно відомо чого, за скільки і коли продали всі ці компанії на кожній АЗС окремо. Куди ж ще прозоріше ?!". – наголосив він.
Водночас, Л.Косянчук наголосив на тому, рішення АМКУ демонструє зневажливе ставлення до тієї частини легальних нафтотрейдерів, за рахунок яких наповнюється Держаний бюджет,
"Сьогодні оператори легальної частини ринку отримали від існуючої влади такий собі плювок в обличчя, що ще раз продемонструвало її зневажливе ставлення до своїх громадян та господарюючих суб'єктів, за рахунок яких і наповнюється Державний бюджет (бо прибутки державних компаній вони доволі успішно повністю виводять на свої офшори). Одним словом - здобули!!!", - резюмував він.
Нагадаємо, АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис 103 грн. за узгоджені дії на ринку.
Зокрема, штрафи накладено на:
— ТОВ “Золотий екватор” (бренд WOG) — 16 млн 194 тис. 532 грн;
— ТОВ “ВОГ Рітейл” (бренд WOG) — 54 млн 36 тис. 332 грн;
— ПП “Окко нафтопродукт” (бренд ОККО) — 77 млн 880 тис. 872 грн;
— ТОВ “Альянс Холдинг” (бренд SHELL) — 39 млн 711 тис. 226 грн;
— ПІІ “АМІК Україна” (до 08.05.2015 ПІІ “ЛУКОЙЛ-Україна”) (бренд Аміс) — 12 млн 529 тис. 975 грн;
— ТОВ “СОКАР ПЕТРОЛЕУМ” (бренд SOCAR) — 2 млн 533 тис. 812 грн;
— ТОВ “Параллель М ЛТД” (бренд Parallel) — 1 млн 438 тис. 354 грн.