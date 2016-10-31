АМКУ оштрафовал тех легальных игроков рынка, деятельность которых есть максимально прозрачной и понятной - Л.Косянчук

Так, комментируя решение АМКУ от 28 октября 2016 года о наложении штрафа на нефтетрейдеров Украины в размере 204 млн 325 тыс. 103 грн, Л.Косянчук отметил, что это мощный удар по тем игрокам рынка, деятельность которых есть максимально прозрачной.

"Руководители этого ведомства подняли инициированные еще Курченко" дела "и нанесли мощный удар ... нет, не по финансовому состоянию крупнейших налогоплательщиков, что создают новые рабочие места, а по их репутации, как добросовестных и законопослушных налогоплательщиков. Вот именно этот факт вызвал наибольшее возмущение фигурантов "молчаливого сговора", по определению "специалистов" АМКУ.

Штрафные санкции получили легальные игроки рынка, деятельность которых есть максимально прозрачной и понятной даже для таких "супер-профессионалов", которые теперь пришли в АМКУ. Это я говорю к тому, что именно эти компании в 2012 году за собственные средства создали программно-аппаратный комплекс электронной отчетности для АМКУ и Комитету точно известно чего, за сколько и когда продали все эти компании на каждой АЗС в отдельности. Куда же еще прозрачнее?! ". - Подчеркнул он.

В то же время, Л.Косянчук отметил, решение АМКУ демонстрирует пренебрежительное отношение к той части легальных нефтетрейдеров, за счет которых наполняется Государственный бюджет.

"Сегодня операторы легальной части рынка получили от существующей власти некий плевок в лицо, что еще раз продемонстрировало ее пренебрежительное отношение к своим гражданам и хозяйствующим субъектам, за счет которых и наполняется Государственный бюджет (потому что прибыли государственных компаний они довольно успешно полностью выводят на свои оффшоры). Одним словом - получили !!! ", - резюмировал он.

Напомним, АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс 103 грн. за согласованные действия на рынке.

В частности, штрафы наложены на:

- ООО "Золотой экватор" (бренд WOG) - 16 млн 194 тыс. 532 грн;

- ООО "ВОГ Ритейл" (бренд WOG) - 54 млн 36 тыс. 332 грн,

- ООО "Окко нефтепродукт" (бренд ОККО) - 77 млн ​​880 тыс. 872 грн;

- ООО "Альянс Холдинг" (бренд SHELL) - 39 млн 711 тыс. 226 грн;

- ПИИ "АМИК Украины" (до 08.05.2015 ПИИ "ЛУКОЙЛ-Украина") (бренд Амис) - 12 млн 529 тыс. 975 грн;

- ООО "СОКАР ПЕТРОЛЕУМ" (бренд SOCAR) - 2 млн 533 тыс. 812 грн;

- ООО "Параллель М ЛТД" (бренд Parallel) - 1 млн 438 тыс. 354 грн.