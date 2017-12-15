АМКУ оштрафував мобільного оператора на 21 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Антимонопольний комітет України наклав штраф на ПрАТ “Київстар” у сумі 21 млн грн за поширення неправдивої інформації про посекундну тарифікацію. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає УНН.
“Накладено штраф у розмірі 21 млн 307 тис. 597 грн”, — написав він.
Ю.Терентьєв розповів, що вчора АМКУ ухвалив рішення у справі проти відповідача ПрАТ “Київстар” про недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення інформації щодо умов тарифікації, що вводить в оману (порушення статті 15-1 ЗУ “Про захист від недобросовісної конкуренції”).
За його словами, оператор у своїй комунікації щодо умов тарифікації використовув три типи тверджень, у двох з яких зазначалось, що тарифікація “посекундна”. По факту, підкреслив він, це твердження неправдиве — вартість повної хвилини розмови списувалась в першу секунду розмови.
Ю.Терентьєв нагадав, що 18 вересня цього року було аналогічне рішення щодо ТОВ “Лайфсел”. На суб’єкта було накладено штраф у розмірі 19 млн 466 тис. 840 грн.
При цьому у наданій УНН позиції з боку Київстару вказано: "Київстар повідомляє, що претензії АМКУ не стосуються тарифікації голосових викликів, а виключно того, як компанія інформувала про це абонентів".
Як повідомляв УНН, Кабмін врегулював питання щодо повернення споживачу коштів з мобільного телефона.