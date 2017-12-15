АМКУ оштрафовал мобильного оператора на 21 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на ЧАО "Киевстар" в сумме 21 млн грн за распространение неправдивой информации о посекундную тарификацию. Об этом написал на своей странице в Facebook глава АМКУ Юрий Терентьев, передает УНН.
“Наложен штраф в размере 21 млн 307 тыс. 597 грн”, — написал он.
Ю.Терентьев рассказал, что вчера АМКУ принял решение по делу против ответчика ЗАО “Киевстар” о недобросовестной конкуренции в виде распространения информации об условиях тарификации, что вводит в заблуждение (нарушение статьи 15-1 ЗУ “О защите от недобросовестной конкуренции”).
По его словам, оператор в своей коммуникации об условиях тарификации использов три типа утверждений, в двух из которых отмечалось, что тарификация “посекундная”. По факту, подчеркнул он, это утверждение ложное — стоимость полной минуты разговора списывалась в первую секунду разговора.
Ю.Терентьев напомнил, что 18 сентября этого года было аналогичное решение в отношении ООО “Лайфсел”. На субъекта был наложен штраф в размере 19 млн 466 тыс. 840 грн.
При этом в предоставленной УНН позиции со стороны Киевстара указано: "Киевстар сообщает, что претензии АМКУ не касаются тарификации голосовых вызовов, а исключительно того, как компания информировала об этом абонентов".
Как сообщал УНН, Кабмин урегулировал вопрос о возвращении потребителю средств с мобильного телефона.