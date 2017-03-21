АМКУ оштрафував мережу АЗС “Авіас”
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Антимонопольний комітет України оштрафував мережу АЗС, яка працює під брендом “Авіас”, на більш ніж 82 тис. грн за порушення економічної конкуренції. Про це йдеться у повідомленні АМКУ, передає УНН.
“Оштрафовано ТОВ виробничо-торгівельна фірма „Авіас“ (м.Харків) на 82 тис. 600 грн за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді подання інформації у неповному обсязі Антимонопольному комітету України на вимогу державного уповноваженого Комітету у встановлений ним строк”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, компанія WOG у суді довела неправомірність штрафу АМКУ у так званій “бензинові справі” та домоглася його скасування.
Як відомо, наприкінці минулого року АМКУ оштрафував нафтотрейдерів на 204 млн 325 тис. 103 грн за узгоджені дії на ринку.
Про наміри оскаржити штрафи АМКУ в суді раніше повідомляли такі компанії: WOG, ОККО, Сокар.