АМКУ оштрафовал сеть АЗС "Авиас"

"Оштрафована ООО производственно-торговая фирма "Авиас" (Харьков) на 82 тыс. 600 грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме Антимонопольному комитету Украины по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок", - сказано в сообщении.

Напомним, компания WOG в суде доказала неправомерность штрафа АМКУ в так называемом "бензиновом деле" и добилась его отмены.

Как известно, в конце прошлого года АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс. 103 грн за согласованные действия на рынке.

О намерениях обжаловать штрафы АМКУ в суде ранее сообщали такие компании: WOG, ОККО, Сокар.