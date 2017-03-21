АМКУ оштрафовал сеть АЗС "Авиас"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Антимонопольный комитет Украины оштрафовал сеть АЗС, которая работает под брендом "Авиас", на более чем 82 тыс. грн за нарушение экономической конкуренции. Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает УНН.
"Оштрафована ООО производственно-торговая фирма "Авиас" (Харьков) на 82 тыс. 600 грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде представления информации в неполном объеме Антимонопольному комитету Украины по требованию государственного уполномоченного Комитета в установленный им срок", - сказано в сообщении.
Напомним, компания WOG в суде доказала неправомерность штрафа АМКУ в так называемом "бензиновом деле" и добилась его отмены.
Как известно, в конце прошлого года АМКУ оштрафовал нефтетрейдеров на 204 млн 325 тыс. 103 грн за согласованные действия на рынке.
О намерениях обжаловать штрафы АМКУ в суде ранее сообщали такие компании: WOG, ОККО, Сокар.